[VIDÉO] Outlast 2 sera terrifiant

Le studio montréalais de jeux vidéo Red Barrels a diffusé un peu plus tôt vendredi une nouvelle bande-annonce pour son nouveau jeu à glacer le sang, Outlast 2.

Deux journalistes mariés ayant comme but d'élucider un meurtre impossible à résoudre se retrouvent en Arizona dans un environnement hostile et horrible, dans lequel folie et religion s'entremêlent.

Comme le premier Outlast, il sera vraisemblablement impossible de se défendre à l'aide d'armes. Le seul moyen de fuir le danger, c'est en se cachant ou en semant les antagonistes.

Le jeu est tellement effrayant que Red Barrels a tenté de sociofinancer des couches à l'effigie du jeu pour éviter que les joueurs aient à changer de pantalons après une séance de jeu.

Dès le 25 avril, les joueurs pourront se procurer le titre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Une version physique des trois Outlast, dont le plus récent, sera vendue dès la même date sous le nom Outlast Trinity.