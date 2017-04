Vivement le retour du soleil

Des centaines de résidences des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais sont toujours inondées, mais le beau temps des prochains jours pourrait signaler la fin de cauchemars.

Le volume des rivières a augmenté vendredi à des niveaux jamais vus depuis une vingtaine d’années. L’état d’urgence était maintenu à Rigaud, où 243 maisons sont touchées par les inondations.

«Les citoyens de 139 de ces maisons ont décidé de rester chez eux. Toutefois, on peut se retrouver avec un problème de santé publique si les fosses septiques débordent et que l'eau des puits artésiens devient non potable. Ils devront alors quitter», a dit Marie-André Gagnon, directrice des communications.

À Laval, la police avait dit jeudi que 1500 résidences étaient à risque. Mais le désastre appréhendé ne s’est pas produit.

Le prix à payer

«C'est le prix à payer pour habiter au bord de l'eau. C'est le paradis chez nous, alors si on doit endurer ça deux ou trois semaines par année, ça ne nous dérange pas», disait Francine Couturier, une citoyenne de Laval dont la rue est inondée.

David Eaves a aussi l'habitude des inondations printanières, lui qui habite à l’île Bigras, à Laval.

«Ma famille habite ici depuis 100 ans. Les rues sont inondées chaque année, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu un niveau d'eau aussi haut.»

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a chaussé ses bottes de pluie et s’est rendu à Rigaud pour annoncer que 53 municipalités de plus, pour un total de 72, seront admissibles à une aide financière. «Il y aura des rencontres d'information dans les municipalités pour expliquer aux citoyens comment procéder», assure-t-il.

Situation instable

À Saint-André-Avellin, en Outaouais, la situation est toujours instable. «La rivière de la Petite Nation a encore monté de quatre pouces. On s'attend à ce que le point critique soit atteint samedi matin», rapporte Pierre Cousineau, coordonnateur des services d'urgence.

À Gatineau, «on attendait une hausse de 20 cm, mais on pense maintenant qu'on devrait avoir à peine 5 cm de crue d'ici samedi», explique Jean Boileau, directeur des communications. Une portion du boulevard Hurtubise a toutefois été fermée, impliquant 83 résidences. Les habitants de 23 d'entre elles ont demandé à être accueillis au centre de service mis en place par la ville.

«La quantité de pluie a été revue à la baisse dans les dernières heures, donc après la pointe de crue attendue dans la journée de samedi, la situation devrait aller en s'améliorant», dit Thomas Blanchette, porte-parole de la Sécurité civile.