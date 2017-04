Zibanejad soulagé

NEW YORK | Mika Zibanejad a choisi le meilleur moment pour marquer son premier but dans cette série. Il l’a fait en prolongation pour procurer une victoire de 3 à 2 aux Rangers, mais aussi une avance de 3 à 2 dans cette série.

«C’est encore un sentiment incroyable, a raconté Zibanejad dans un chic hôtel du centre-ville de Montréal avant le départ de l’équipe pour New York. C’était assurément un des buts les plus importants de ma carrière. Mais c’est maintenant terminé et je dois me concentrer sur notre prochaine rencontre.»

Utilisé depuis le quatrième match au centre de Chris Kreider et de Pavel Buchnevich, Zibanejad regagne tranquillement sa confiance. Kreider et lui n’avaient pas été épargnés par les critiques pour les trois premières rencontres face au Tricolore.

«J’espère que ce but pourra nous aider, Chris et moi, a noté Zibanejad. C’est toujours bon pour la confiance. Nous commençons à retrouver notre rythme. Depuis deux matchs, nous obtenons plus de chances.»

Dans la bonne direction

Alain Vigneault a également bon espoir de voir ce trio partir dans la bonne direction grâce à ce but en prolongation.

«Ça ne nuira pas certainement, a-t-il répliqué. Mika, Chris et Pavel ont passé beaucoup de temps en troisième période et en prolongation dans le territoire du Canadien. Ils ont contrôlé la rondelle et ils ont généré des chances. Plus le match se déroulait, plus ils semblaient retrouver leur synchronisme. Ils ont été très efficaces en deuxième moitié du match.»

Le réveil de Zibanejad et de Kreider a également coïncidé avec l’entrée en scène de Pavel Buchnevich lors du quatrième match.

«Ils ont eu de bons moments cette saison comme trio, a mentionné Vigneault. Les trois joueurs ont beaucoup de talent. Comme vous le savez, Kreider parle un peu le russe et il aide Buch (Buchnevich) depuis le début de l’année. Il l’a pris sous son aile, surtout quand il avait de la difficulté avec son anglais. Maintenant, Pavel fait semblant qu’il ne parle pas bien pour ne pas répondre à vos questions.»