OSTIGUY, Michel



De St-Jérôme, le 19 avril 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Michel Ostiguy, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs feu André, Jules (Francine), Huguette (François), France (Christian) et Mario (Carole), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon funéraire Desnoyers de Chambly le samedi 29 avril de 10h à 12h30, suivi d'une cérémonie sur place à 12h30.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire parvenir des dons à la Fondation Source Bleue, des formulaires de dons seront disponibles au salon.