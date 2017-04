DESLIERRES-BROSSEAU

Cécile



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le paisible décès, à Montréal, de Cécile Deslierres, épouse de feu Denis Deslierres.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denise, Nicole (Jean-Clément), René (Michelle), Guy (Ginette), Mireille (Michel), ses petits-enfants, Pascal, Olivier, Joëlle, Ghislain, Martin, Robert, Benoit et Jacinthe ainsi que ses arrière-petits-enfants, Édouard, Juliette, Maude, Sophia, Gabriel, Émile, Jade, Harper et bientôt Mathieu et Léa. Elle laisse également ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h suivi de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 29 avril 2017, à 14h en l'église St-Léonard et de là au cimetière St-Léonard.