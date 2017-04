BÉLISLE, Robert



À Laval, le 12 avril 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur Robert Bélisle, conjoint de Madame Monique Lavoie.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Andrée (Sylvain), Marie-Ève (Daniel) et Patrick; ses belles-filles Sylvie (Yvan) et Caroline Cloutier (Patrick); ses petits-enfants Michaël, Jean-Olivier, Emma, Pierre-Antoine, Marianne, Éloïse et Laura; ses frères et soeurs Denyse (Claude), Danielle, Paul, Jean et Louise; neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 29 avril 2017 de 12h à 15h. Une cérémonie commémorative aura lieu sur place à 15h.