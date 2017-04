LESSARD, Léandre



À Greenfield Park, le 14 avril 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Léandre Lessard, époux de Mme Marie-Paule Brosseau, résident de La Prairie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (François) et Daniel (Chantal), ses petits-enfants Amélie, Frédéric et Cédric, ainsi que plusieurs parents et amis.Un service religieux sera célébré le samedi 29 avril 2017 à 14h30, en l'église La Nativité, 155 ch. St-Jean, La Prairie, QC, J5R 2J9. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 12h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.www.salonfunerairelfc.comPROPRIÉTAIRE: ROBERT CENAC