RAYMOND LAROCHE, Berthe



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 avril 2017, à l’âge de 92 ans, est décédée madame Berthe Laroche, épouse de feu Gaston Raymond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Lisette), Danielle (Gilles), Luc (Johanne), Lise (Roger), France (Michel), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Raymonde Raymond, sa cousine et grande amie Lucette Marcil, ainsi que neveux et nièces, parents et amis.Une célébration de la Parole aura lieu le dimanche 30 avril 2017 à 14h, en la chapelle du complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieurlegare.com 450-359-0990La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 13h.Des dons à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l’Hôpital du Haut-Richelieu) seraient appréciés.