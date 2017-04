MARCOUX LEGAULT, Thérèse



À Laval, le 20 avril 2017, l’âge de 91 ans, est décédée paisiblement Mme Thérèse Legault, épouse de feu M. Robert Marcoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Peter), Aline (Hans), Francine, feu Monique (Krishan) et Claire; ses petits-enfants et arrière- petits-enfants, frère et soeurs ainsi que tous les autres membres des familles et amis.La famille vous accueillera au complexe:le lundi 24 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le mardi 25 avril 2017 dès 9h, suivi d’une cérémonie à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.