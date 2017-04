MALTAIS (née Thibault), Rita



À Laval, le 12 avril 2017, à l’âge de 94 ans, est décédée Mme Rita Thibault, épouse de feu Guy Maltais.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Claire), Thérèse, Suzanne (Conrad) et Francine (André), ses petits-fils Martin et Éric, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur Bertrand, Raymond et Jeannine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-EUSTACHE, Québec, J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 29 avril dès 13h00. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h00 en l’église St-Eustache.