BOISMENU, Jacques



À Montréal, le 13 avril 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Jacques Boismenu, fils de feu Bertha Dumouchel et Armand Boismenu.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, Madeleine Parent, ses fils Daniel (Lyne Marier) et Claude (feu Patricia Di Lorenzo), son petit-fils chéri, Manuel, sa soeur Marie-Paule, son frère André, ses belles-soeurs Monique et Gisèle Parent, ses beaux-frères Jean-Guy Parent et Guy Millette. Il quitte également de nombreux neveux et nièces.Il va ainsi rejoindre sa soeur Marie-Berthe, son frère Marcel, ses belles-soeurs, Rita Maranda, Jeannine et Lison Parent, Nicole Cadotte ainsi que son beau-frère, Paul Lavigne.La famille vous accueillera au salon:le vendredi 28 avril 2017 de 19h à 22h et samedi dès 9h30. Une cérémonie commémorative aura lieu le samedi 29 avril 2017 à 11h30 au salon même.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.