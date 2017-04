SINI, Gaston



À Laval, 16 avril 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé M. Gaston Sini, époux de Mme Réjeanne Larochelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Réjean et Serge, ses petits-enfants Katia et Justine, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 29 avril 2017 dès 10h, suivi d’une cérémonie religieuse à 13h30 au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.