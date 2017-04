GRANGER BERNIER, Jeannine



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons du décès de notre mère Jeannine Bernier Granger, survenu le 20 avril 2017. Maman est décédée, le corps bien fatigué par le grand âge, après 90 ans d’une vie bien remplie de travail et ayant semé tant d’amour autour d’elle.Première épouse de feu Gilles Granger, elle laisse dans le deuil ses enfants Paul (Claudette Marsan), Richard (Hélène Hébert), Andrée (Gille Bariteau), François, Nicole (Alain Fortier), Renée, Isabelle, ses seize petits-enfants, ses vingt-trois arrière-petits-enfants et un à venir, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieurlegare.com 450-359-0990le vendredi 28 avril 2017 à compter de 14h.Les funérailles auront lieu le samedi 29 avril 2017, à 11h, en l’église L’Acadie, 1450, du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J2Y 1A4.Heures des visites: vendredi au complexe funéraire de 14h à 16h et de 19h à 21h, samedi dès 9h30.Des dons à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville (Fonds de l’Hôpital du Haut-Richelieu) seraient appréciés.