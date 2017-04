GAUTHIER, Gilles



Le 14 avril 2017, à l’âge de 60 ans, est décédé monsieur Gilles Gauthier, conjoint de madame Hélène Biron.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Lucie (Denis), son neveu Patrik, son frère Bernard (Murielle), sa soeur Maryse, son neveu Mathieu (Valérie) et leurs enfants Romy et Eliott, son frère Marc-Emmanuel (Caroline) ainsi que sa nièce Alexane. Il laisse également dans le deuil ses tantes et oncles, cousins et cousines, plusieurs autres parents ainsi que tous ses amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, Qc J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 30 avril de 14h à 16h.