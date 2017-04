LAJEUNESSE, Luc



À Sutton, le 11 avril 2017, est décédé subitement, Luc Lajeunesse, 64 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Céline Brodeur, ses soeurs: Hélène, Raymonde et Marthe (Réjean), son frère Charles (Danielle), ses beaux-frères: Jean et Michel (Christiane), sa belle-soeur Lucie, ses neveux et nièces: Patrick, Catherine, Charles jr, David, Aude, Simon, Julie, Christian, Jean-François, Alexandre et Guillaume ainsi que de nombreux parents et amis.Il sera exposé le samedi 29 avril 2017 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, suivi d’une célébration en la chapelle du complexe à 16h.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC.