BOURGAULT, Diane



Diane, femme merveilleuse et unique, nous a quittés mardi matin, le 11 avril, à l’âge de 61 ans. Elle était la fille de feu Edouard Bourgault et feu Marie-Rose Fontaine.Elle rejoint sa soeur Claudette (feu Frank Williams) et laisse dans le deuil son conjoint Pierre Hamel, ses frères Gaétan (Ghislaine Latulippe), Gabriel, Jean-Claude (Aline Bergeron), Jean-Marc (Monique Trudel), son beau-frère Jean Hamel (Johanne Aubry), ses belles-soeurs Francine Hamel, Sylvie Charbonneau (feu André Hamel), ses nombreux neveux et nièces et un nombre incalculable d’ami(e)s qui l’appréciaient au plus haut point.La famille recevra vos condoléances le dimanche 30 avril de 10h à 13h à la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au bénéfice de la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne, secteur cancérologie – oncologie.