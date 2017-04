MASSE, Christiane



22 juin 1948 - 12 avril 2017À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, le 12 avril, est décédée Christiane Masse à la suite d'un cancer.Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Pierre (Louise Dupré), ses nièces et neveux Éric, Patrick, Catherine, Nadine et Yann, ses petites-nièces et petits-neveux Camille, Léa, Arthur, Fée, Frédéric et Laurier, ses cousines et cousins, ainsi que de nombreux amis, dont Micheline, Paule, Alain, Georges, Yvan, Johanne, Gustavo et Patrick.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril, de 13h à 15h, au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALAu lieu de fleurs, des dons pour la recherche sur le cancer seraient appréciés.