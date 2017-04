GRATTON (SÉGUIN), Thérèse



Aux soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac à Montreal-Nord, est décédée paisiblement le 18 avril 2017 Mme Thérèse Gratton, épouse de Marcel Gratton.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Claudette (Sylvain), son fils Claude (Sylvie), ses petits-enfants Anik (Luc), Katia, Ian et Maxim, ses arrière-petits-enfants qu'elle adorait Elle, Zia, Lou et Anthony; quelques parents dont particulièrement Maurice et Jeannine Parent, leurs enfants et leur famille, et quelques amis.Selon ses volontés, un service privé aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du 3e étage de Marie-Clarac pour les soins exceptionnels et leur bienveillance.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Fondation Marie-Clarac www.fondationmarieclarac.org