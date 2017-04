TELLIER, Jacques



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Tellier, survenu à Montréal, le 15 avril 2017, à l’âge de 76 ans. Il était l’époux bien-aimé de Mme Lise Payette Tellier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Charles (France Dequenne) et Marc (Sylvie Bombardier) ses petits-enfants Laurie, Maude, Alice, Simon, Corine, Chloé, Audrey, ses soeurs Laurette, Jacqueline et Lise, ses neveux et ses nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 29 avril 2017 de 9h15 à 10h15. Les funérailles suivront, à 11h en l’église Sainte-Louise-de-Marillac (7901, rue Sainte-Claire, Montréal H1L 1W2).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don, en sa mémoire, à la Société de Soins Palliatifs à domicile du Grand Montréal.