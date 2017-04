TREMBLAY BENOIT, Micheline



De Montréal, le 19 avril 2017, à l’âge de 70 ans, est décédée Mme Micheline Tremblay, épouse de feu M. Claude Benoit, fille de feu Berthe Beauregard et feu Fernand Tremblay, soeur de feu Luc, feu Yvon et feu René Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Caroline (Sylvain Bergeron), Alexandre (Marie-Lou Côté) et Guillaume (Sophie Forget-Proulx), ses petits-enfants Victor, Thomas, Théo (Caroline), Julien, Anaïs, Éliott, Olivier (Alexandre), Alice et Léonie (Guillaume), ses soeurs Pierrette, Pauline et Nicole, ses frères Gérald, Marcel, Hector et Claude et leurs conjoints, conjointes, sa belle-soeur Michelle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril de 17h à 21h ainsi que le lundi 24 avril de 9h30 à 11h30 à la:Une liturgie de la Parole suivra à 11h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, selon son désir, des dons à l’Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés en sa mémoire.