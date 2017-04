HÉBERT, Irène



À Châteauguay, le 15 avril 2017, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Irène Hébert, fille de feu M. Henri Hébert et de feu Mme Divina Sauvé, autrefois résidante de Maple-Grove.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Exposée le samedi 29 avril de 9h à 10h45 au salon funéraire:J.A. LARIN & FILS585, RUE ELLICEBEAUHARNOIS, Québec(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église St-Clément, 183, chemin St-Louis, Beauharnois. Inhumation au Cimetière St-Clément de Beauharnois.