Aux vétérans de se lever

Le Canadien est mal pris et joue sa saison, ce soir. C’est cliché, mais si le Tricolore veut survivre, il devra obtenir le meilleur de ses éléments clés. Car comme mon bon ami René Angélil disait : «Tu ne peux pas être bon tout le temps, il faut que tu sois bon quand ça compte.»

Jusqu’à présent, force est d’admettre que ce ne sont pas tous les meilleurs joueurs du Canadien qui ont livré la marchandise. Lors du match de jeudi, les Rangers ont complètement dominé la deuxième portion du match, prolongation incluse. J’ai toujours beaucoup de difficulté à m’expliquer comment une équipe qui profite de l’avantage de la patinoire et qui joue devant une foule bruyante et inconditionnellement partisane peut se faire dominer de cette façon.

Après la rencontre, Claude Julien a mentionné que les Rangers étaient plus affamés qu’eux en deuxième moitié de match. Il a raison. Mais c’est tout de même très difficile à comprendre.

L’exemple des petits

On le sait, en séries, le jeu est plus serré, plus physique. Pourtant, ce qui saute aux yeux chez le Canadien depuis le début de la série face aux Rangers, c’est que ce sont les plus petits joueurs qui sont les plus vaillants.

Les Brendan Gallagher, Artturi Lehkonen, Paul Byron ou Phillip Danault sont ceux qui travaillent le plus, qui s’impliquent et qui «se mettent le nez dans le trafic».

Où sont donc les gros joueurs qui étaient censés apporter vitesse, énergie et robustesse en séries?

Ils ne sont pas là.

Le cas Pacioretty

Évidemment, Pacioretty est le premier joueur pointé du doigt depuis quelques jours à Montréal. Je n’ai aucun doute que l’Américain prend son rôle de capitaine à cœur. Toutefois, cette lettre vient avec des responsabilités et une pression additionnelle.

Je ne veux pas m’acharner sur lui, car depuis qu’il est capitaine, il fait face à la musique. Toutefois, son jeu en séries, ou à la dernière Coupe du monde, où il avait été critiqué par John Tortorella, n’a rien de reluisant et la pression sur ses épaules augmente chaque jour.

Pacioretty est un marqueur de 35 buts dans la LNH, mais il n’en compte toujours aucun en séries éliminatoires. Je comprends qu’il domine le circuit pour le nombre de tirs tentés, mais plusieurs viennent de l’extérieur, à 25 ou 30 pieds du filet.

C’est un joueur qui excelle lorsqu’il utilise son coup de patin, ce qu’il ne fait pas en ce moment. Cache-t-il une blessure? Si c’est le cas, il ne doit pas jouer 22 minutes.

Réveiller l’ours qui dort

Il semble que le 67 aura besoin d’un électrochoc pour se réveiller. Un peu comme Andrei Markov l’a fait, sans le vouloir, évidemment, avec Rick Nash. Depuis que le défenseur russe a dardé le gros ailier de puissance des Rangers, ce dernier s’implique et est très dangereux pour l’équipe de New-York.

On dit souvent qu’il ne faut pas réveiller l’ours qui dort, eh bien, ce n’est pas ce que le CH a fait avec Nash.

Ce soir, donc, les partisans du Tricolore espéreront un réveil de Pacioretty. Il faudra que tous les vétérans soient à leur meilleur et que Carey Price vole la rencontre.

Car tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

David Desharnais le héros

Quel bonheur de voir David Desharnais marquer le but victorieux en prolongation jeudi soir dernier pour permettre aux Oilers de prendre les devants 3-2 dans leur série face aux Sharks. C’est un autre chapitre à son conte de fées. Toute sa carrière, il a été laissé à lui-même. Autant chez les midgets, au niveau junior et maintenant dans la LNH, il a toujours su se relever après une épreuve. Tout le crédit lui revient. On lui a toujours parlé de sa taille, qu’il n’y avait pas de place pour ce genre de joueur dans la Ligue nationale de hockey. Malgré tout ça, il a su faire sa place avec le Canadien de Montréal et il est encore, à ce jour, probablement le joueur de centre qui a le mieux fait produire Max Pacioretty. Pendant ce temps, le Canadien continue d’aligner Tomas Plekanec...

La valeur de Fleury en hausse

Une autre belle histoire que celle de Marc-André Fleury, qui profite de la blessure à Matt Murray pour revenir devant le filet et aider les Penguins à vaincre les Blue Jackets de Columbus en cinq parties. Il faut donner du crédit au directeur général des Pens, Jim Rutherford, pour avoir travaillé avec Fleury afin de le garder à Pittsburgh. En ce moment, le jeu du gardien québécois ne fait qu’augmenter sa valeur à travers le circuit. Quand on regarde ce qui s’est produit à Calgary, on réalise que des équipes ont des besoins criants devant le filet. Imaginez s’il réussit à mener les Penguins à la Coupe Stanley...

Bien fait par les Sabres

Je n’aime jamais quand un entraîneur perd son emploi dans la LNH, mais je ne suis pas contre la décision du propriétaire des Sabres, Terry Pegula, de congédier Dan Bylsma et le directeur général, Tim Murray. Malgré l’ajout de plusieurs jeunes joueurs de talent, les Sabres ont encore manqué les séries éliminatoires. Le propriétaire a perdu patience et on peut le comprendre. D’ailleurs, je n’aime pas le fait qu’on confie constamment des mandats de cinq ans aux directeurs généraux. Ce faisant, on permet à des hommes comme Tim Murray d’acheter du temps en mettant les déboires de l’équipe sur la faute de la jeunesse alors que les entraîneurs ne sont jugés que par les victoires.