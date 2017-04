BERNARD, Pauline

(née Bellerose)



Le 18 avril, à l'âge de 87 ans, est décédée accidentellement Pauline Bellerose, épouse de feu Claude Bernard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Mario Viens), France (Mario Chainey), ses petits-enfants Edith, Mélissa, Simon, Audrey, Maxime et Samuel, ses arrière-petits-enfants Anne-Cloé, Camelia et Jacob, sa soeur Rollande (Claude Lapointe), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5www.dignitequebec.comle vendredi 28 avril de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à la résidence funéraire, ce même jour, à 17h.