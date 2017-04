Béatrice Picard (87 ans) joue en ce moment au Théâtre Jean-Duceppe dans la comédie Harold et Maude, de Colin Higgins, qui raconte l’histoire d’amour improbable d’Harold, 19 ans, et Maude, à l’aube de ses 90 ans. Cette pièce de Colin Higgins, adaptée du film de 1971, a été adaptée ici par Michel Dumont. La comédienne interprète le rôle de cette dame âgée émerveillée par la beauté du monde, aux côtés, notamment, de Sébastien René, qui se glisse dans la peau d’Harold, un jeune homme captivé par tout ce qui est morbide et suicidaire. Les tourtereaux se sont rencontrés dans un cimetière, tous deux fascinés par la mort. Une mise en scène de Hugo Bélanger.

Cré Basile

Photo d’archives

Dans la comédie de situation Cré Basile diffusée de 1965 à 1970 au Canal 10 (TVA), un énorme succès signé Marcel Gamache, Béatrice Picard partageait la vedette avec son «mari» Basile Lebrun (Olivier Guimond), un sympathique plombier toujours pris dans des situations abracadabrantes.

Toute une mère

Photo d’archives

L’acariâtre mère d’Oscar Bellemarre (Jean-Louis Millette) dans le téléroman Symphorien, présenté de 1970 à 1977 à Télé-Métropole (TVA). Elle ne voyait pas d’un bon œil la relation de son fiston, directeur de pompes funèbres, avec l’inoubliable Mlle L’Espérance (Janine Sutto). Béatrice Picard a joué plus de 50 rôles à la télé­vision dans sa carrière.

Comédie et drame

Photo d’archives

Béatrice Picard en 1974, à l’âge de 45 ans. Il y avait déjà près de 15 ans qu’elle pratiquait le métier. Connue pour le rôle comique d’Alice, la femme d’Olivier Guimond­­, dans Cré Basile et celui, dramatique, d’Angélina Desmarais dans Le survenant­­, elle campait désormais celui de l’envahissante mère de Jean-Louis Millette dans Symphorien.

Un sourire, une voix

Photo d’archives

Un sourire éclatant, aux côtés d’Aubert Pallascio à l’été 1980, avec qui elle jouait dans la pièce Bonne fête, maman d’Élisabeth Bourget. En 65 ans de carrière, Béatrice Picard a joué avec d’innombrables comédiens. Elle est aussi la voix de Marge dans le dessin animé Les Simpson et la mère de Sylvie Léonard et la belle-mère de Guy A. Lepage dans Un gars, une fille.

Télé et scène

Photo d’archives

Vite réquisitionnée par la télévision, Béatrice Picard jouait néanmoins régulièrement au théâtre. Elle avait d’ailleurs participé à l’un des grands succès de l’histoire de la télé, le téléthéâtre Un simple soldat de Marcel Dubé, présenté en 1957 à Radio-Canada. Ici, dans la pièce Les deux vierges au Théâtre Arcade en 1979, il y a près de 40 ans.