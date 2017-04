GROULX, Diane



C'est avec regret que nous vous annoncons le décès de Mme Diane Groulx, à l'âge de 63 ans et 6 mois, survenu le 7 avril 2017 à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa meilleure amie Suzanne Morin, ses soeurs et frères: Denise (Sylvain), Nicole (Roch), André (Lilianne), feu René, Carole et Marie-Jeanne, ainsi que ses neveux et nieces et leurs conjoint(e)s.La famille recevra vos condoléances le lundi 24 avril à 13h30 en la Chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 4601, ch. Côte-des-Neiges à Montréal.