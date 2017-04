Carey Price est parmi les finalistes au trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH

Le gardien de but du Canadien de Montréal Carey Price est parmi les finalistes au trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Braden Holtby, des Capitals de Washington, et Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus, sont les deux autres candidats. Le circuit Bettman en a fait l'annonce, samedi.

Le gagnant du trophée sera dévoilé le 21 juin prochain, lors d'une cérémonie qui se déroulera à Las Vegas.

Price a terminé au cinquième rang cette saison pour les victoires (37), en sixième place pour la moyenne de buts alloués (2,23), puis au neuvième échelon pour le taux d'efficacité (,923).

En début de campagne, Price est devenu le premier gardien de l'histoire de la LNH à décrocher la victoire lors de ses 10 premières présences devant le filet, du 20 octobre au 12 novembre.

Holtby, qui pourrait décrocher un deuxième trophée Vézina consécutif, a été le gardien le plus victorieux (42) cette saison, en plus d'être celui avec le plus de blanchissages (neuf).

Le gardien des Capitals a également présenté la deuxième meilleure moyenne de buts alloués (2,07) du circuit Bettman et le quatrième meilleur taux d'efficacité (,925).

Bobrovsky a quant à lui montré la meilleure moyenne de buts accordés (2,06) et le meilleur taux d'efficacité (,931) de la LNH cette saison.

Le Russe de 28 ans a également établi des records de concession pour le nombre de victoires (41) et la plus longue séquence de gains (14).