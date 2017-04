Chiens bienvenus à l’Auberge du Lac Taureau

Longer le Lieu historique national du Canal-de-Lachine dans la métropole est l’une des premières randonnées que plusieurs cyclistes font en début de saison. Même si on est à Montréal, on n’est pas dans le trafic.

Compte tenu des travaux ici et là et des secteurs bordés de terrains vagues, je ne saurais trop vous suggérer de rejoindre la piste des Berges le long du fleuve, par l’extrémité ouest du canal. C’est beaucoup plus vert.