Courir 0.3 km au ralenti

La saison de la course à pied débute tout juste au Québec, mais elle ne s’arrête jamais à Los Angeles. Une course au ralenti était d’ailleurs au calendrier ce samedi dans la ville californienne. Au ralenti? Oui, comme Pamela Anderson dans Alerte à Malibu.

Le but de la course n’était pas de finir premier. C’était plutôt d’être le plus original et de se démarquer sur 0.3 km afin de remporter des billets pour la première de la nouvelle version d’Alerte à Malibu, à Miami.

L’acteur Zac Efron était présent en compagnie d’autres acteurs du film tels qu’Alexandra Daddario, Ilfenesh Hadera and Kelly Rohrbach. Ils en ont profité pour rencontrer les fans.

Zac efron is forever my crush so seeing this today made my fangirl heart soooooo happy!!! @rashadjennings 😍💓😎 #zacefron #rashadjennings #baywatch #baes Une publication partagée par @spotlightdwts le 22 Avril 2017 à 12h43 PDT

Les vidéos de la course sont assez particulières. J’imagine qu’il fallait le vivre pour en profiter pleinement?

🏃🏽‍♀️Slow and Steady LITERALLY Wins The Race🏃🏻 #Baywatch #SloMoMarathon #BaywatchMovie @therock @zacefron @baywatchmovie Une publication partagée par Maya 🦄 (@literallymaya) le 22 Avril 2017 à 12h48 PDT

The first ever #Baywatch SloMo Marathon! ☀️💦🏃 Une publication partagée par Houston (@houstonious) le 22 Avril 2017 à 13h28 PDT

L’événement a été diffusé en direct sur Facebook.