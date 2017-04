Dans les coulisses de La Voix avec Valérie Chevalier

S’il y a une personne qui connaît le mieux les candidats de La Voix, c’est certainement Valérie Chevalier. L’animatrice a le double mandat d’animer les émissions de coulisses, lundi et jeudi, à TVA, mais aussi de gérer les réseaux sociaux.

Depuis la deuxième saison de La Voix, Valérie Chevalier hante les ­coulisses du studio Mels durant toutes les étapes du concours. «Au départ, je ne faisais que les réseaux sociaux, explique-t-elle. Depuis l’an dernier, j’anime aussi les émissions de semaine. On essaie d’en savoir plus sur les candidats et sur ce qui se passe dans les coulisses. Mon objectif est de parler avec les candidats, de voir comment ils se sentent à travers cette grande aventure. Et je récolte aussi des commentaires des coachs qui vivent aussi toute une aventure dans cette émission.»

Durant les directs de La Voix, elle fait aussi le suivi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et des réactions du public. «Je trouve toujours super intéressant de sentir le pouls du public. Quand on fait un métier public comme dans la chanson ou dans les médias, c’est le public qui décide, c’est lui qui a le dernier mot. Je trouve donc le fun de voir comment les gens réagissent aux numéros qu’on propose, de voir comment ils s’attachent aux candidats. On a, presque en direct, les commentaires du public. C’est une chance! Parfois, ça peut être assez violent de lire ­certains messages, ce n’est pas tout le monde qui apprécie tout, il faut ­faire la part des choses.»

Cette réaction immédiate du public est, selon elle, intéressante autant pour les producteurs que pour les diffuseurs, même s’il faut faire attention de prendre les commentaires uniquement pour ce qu’ils sont.

Impressionnée par le talent et le courage de tous les candidats qui se présentent aux auditions à l’aveugle, Valérie Chevalier reconnaît avoir beaucoup d’empathie pour eux. «Je suis une bonne spectatrice. Quand ils sont stressés ou émus, ça me touche beaucoup. Plus on avance dans l’aventure, plus je les connais. Ce qui me surprend, chaque saison, c’est l’aplomb qu’ils ont. Ils arrivent avec leur style, leur personnalité, et ils ne s’excusent pas d’être là. Ils se ­tiennent debout.»

Un nouveau monde

Certains candidats finissent aussi par être transformés par cette ­expérience qui les propulse dans un monde nouveau. «Je pense notamment à Marilyne Léonard-Thiffault, a ­précisé l’animatrice. C’est une de celles qui m’a le plus surprise. Elle avait déjà son identité artistique, mais entre la première fois que je l’ai rencontrée et le premier direct, ­dimanche dernier, elle s’est totalement assumée. On a vu une jeune femme, une artiste, qui s’est présentée sur scène avec tout son bagage et son ­talent. C’était ben le fun.»

Bien entendu, Valérie ne prend ­jamais parti et précise qu’elle aime tous les candidats de la même façon. «Je suis un peu comme leur mère dans les gradins, je leur dis qu’ils sont bons, qu’ils sont capables, que je crois en eux... En fait, je serais une horrible coach, car je voudrais tous les garder.»

Malgré cette proximité avec chacun d’eux, l’animatrice ne devient pas amie avec les anciens candidats. «Je reste en contact avec certains, mais c’est souvent parce que je les croise dans des évènements ou lors d’entrevues dans le cadre professionnel. Mais j’ai toujours un grand plaisir à les revoir. Je suis toujours contente de les croiser dans un évènement ou à leur lancement d’album par la suite.»