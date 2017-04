PADULO, Michel



À Ste-Agathe-des-Monts, le 19 avril 2017, à l’âge de 90 ans, est décédé Monsieur Michel Padulo, veuf de Thérèse Pagé et conjoint de feu Mary-Anna Cereseto.Il laisse dans le deuil ses filles Denise (Serge Ouellette), Connie (John Lefebvre) et Ginette (Claude Rodrigue), ses quatre petits-enfants Christina, Vicky, Eric, Stéphanie, ses arrière-petits-enfants, ses frères Albert, Jos, Mario et Henry, sa soeur Filomena ainsi que beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. Il est parti rejoindre son fils Michel et ses frères Dominic et Nick.La famille vous accueillera à la:le dimanche 30 avril de 14h à 17h.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Havres du Manoir de St-Adolphe d’Howard ainsi que l’équipe des soins palliatifs du Pavillon Philippe Lapointe de Ste-Agathe-des-Monts pour les bons soins et dévouement auprès de M. Padulo.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.