BOISVERT, Roland



À Repentigny, le 10 avril 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roland Boisvert, époux de madame Réjeanne St-Jean.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Carole), Viviane (Yvan), Pierre (Lucette), ses petits-enfants: Guillaume, Simon, Mélanie, Sara, Julien, Gabriel, ses arrière-petits-enfants: Lylie, Klara, Jade et Mégane, sa soeur Madeleine, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 26 avril de 10h à 12h au:Une cérémonie suivra ce même mercredi à 12h en la chapelle.