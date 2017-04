D’ALLAIRE, Réal " Ray "



Au CHSLD Parphilia-Ferland de Joliette, le 18 avril 2017, à l’âge de 97 ans, est décédé M. Réal " Ray " D’Allaire époux de feu Florence Lévesque.Il laisse dans le deuil son beau-fils Denis Gagné (Jacinthe), son petit-fils David Gagné (Roxana), ses neveux et nièces de la famille Cassis: Ginette (Réginald), Claudette (William), Anita, Kenneth (Valérie), Philip (Lorna) et Lynda (Ian) ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 29 avril dès 9h30. Une cérémonie commémorative sera célébrée en la chapelle du complexe à midi, suivie de l’inhumation au Champs d’Honneur.Pour supporter la musicothérapie en CHSLD faire un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (www.votrefondation.org).