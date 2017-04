Élections présidentielles en France : Pierre Bruneau en émission spéciale dimanche

MONTRÉAL - Avec une lutte qui s’annonce serrée et des résultats difficiles à prévoir, le premier tour des élections présidentielles françaises mobilisera, dimanche, les équipes journalistiques de TVA Nouvelles.

Dès midi 30, le chef d’antenne Pierre Bruneau sera en ondes sur LCN pour une émission spéciale, entouré de collaborateurs et alimenté par une équipe sur le terrain, afin de suivre le déroulement du scrutin.

On s’attend à ce que les premiers résultats commencent à filtrer peu avant 14 h (20 h, heure de Paris).

Sur place en France, pour TVA Nouvelles, on retrouvera la journaliste Michelle Lamarche et l’analyste politique Luc Lavoie. En studio, Pierre Bruno sera appuyé par Mario Dumont, Jean-Marc Léger et Denise Bombardier.

Quatre principaux candidats se disputent les faveurs de l’électorat français : François Fillon (droite), Marine Le Pen (extrême-droite), Emmanuel Macron (centre) et Benoît Hamon (gauche). Les derniers sondages font état d’une course très serrée, où les surprises sont possibles.

La journaliste de TVA Michelle Lamarche interviendra en direct depuis le quartier général d’Emmanuel Macron, à Paris, tandis que l’analyste Luc Lavoie sera à Lille, au lieu de rassemblement de Marine Le Pen.

Les Français seront conviés de nouveau aux urnes dans deux semaines, le dimanche 7 mai, pour le second et dernier tour du vote présidentiel.