PAPILLON, Jean-Louis



Le 18 avril dernier est décédé, à l’âge 93 ans, M. Jean-Louis Papillon. Il est allé rejoindre son fils Serge et la mère de ses enfants Laure Hubert.Il laisse dans le deuil son épouse Agathe Patenaude, sa fille Louise Papillon, ses petits-enfants Benoit (Desneiges), Dominique (Stéphanie), ses arrière-petits-enfants Florence et Vincent, ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 avril de 10h à 12h à la:Une liturgie de la Parole suivra à 12h en la chapelle.