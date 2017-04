OUELLETTE, M. Gilles



À Ormstown, le 14 avril 2017, à l’âge de 67 ans, est décédé M. Gilles Ouellette, fils de feu René Ouellette et feu Pauline Chartrand et époux bien-aimé de Manon Lefebvre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés Marie-Mychelle et Maxime ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 avril 2017, en l’église St. Malachie, Ormstown, Qc dès 12h30, suivi des funérailles à 14h00.Au lieu des fleurs des dons à la Fondation québécois du cancer (2075 rue de Champlain, Montréal, Qc, H2L 2T1) seraient appréciés.Direction funéraire:ORMSTOWN, QcTél. 450-829-2214 mcgerrigleinc@gmail.com