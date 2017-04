LAVALLÉE, François



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de François Lavallée survenu le 13 avril 2017, à l'âge de 66 ans, ancien réalisateur au Service des Sports de Radio-Canada. Il est allé rejoindre son père Jean Lavallée, sa mère Dolorès Boucher et son frère Pierre.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Lise, son frère Jean, ses soeurs Francine et Pauline, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au:425, CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8le jeudi 27 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le vendredi 28 avril 2017 à 10h, en l'église La Nativité, 155, chemin St-Jean, La Prairie, QC J5R 2J9.L'inhumation aura lieu le samedi 29 avril 2017 à 11h au cimetière Richelieu, 750, 1ère Rue, Richelieu, QC J3L 3W4.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Croix-Rouge canadienne.