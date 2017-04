Une fois, c’est l’humoriste gaspésien P.A. Méthot qui rencontre le chanteur country gaspésien Paul Daraîche. Résultat? Le samedi 17 juin, il va y avoir un méchant party au Centre Bell. Une soirée 80 % humour, 20 % musique, mais surtout 100 % country.

Malade! Il va y avoir du chapeau de cow-boy dans la place. Il ne manquera que l’odeur de cheval, et, même là, on y pense et on s’attend à voir la plus grande danse en ligne au monde.

Un formidable rendez-vous de musiciens, chanteurs, et les humoristes orienteront exclusivement leurs numéros sur la vie country. Peter McLoed, François Massicotte, Dominic Paquet et Guylaine Tremblay ont déjà confirmé et il y en aura d’autres.

Pour lui donner une saveur Sergio Leone, on a baptisé la soirée «Il était une fois au Centre Bell». En préparation pour le show, on essaie présentement d’enseigner la danse à P.A. Méthot.

Pour l’avoir vu en répétition sur Facebook, je peux vous dire tout de suite que ce ne sera pas un grand moment de la soirée. Lui et le rythme ne baisent pas ensemble. Il est meilleur quand il parle.

AU SALOON

Le monde est petit. Jean Perron vit maintenant à Chandler où il a son charmant petit resto (15 places). Avec Carole, son amoureuse, il habite la maison voisine de la mère de P.A. et ils sont devenus des grands amis. P.A. Méthot est un humoriste, mais c’est aussi un rassembleur, un tripeux, un boute-en-train propulsé par l’énergie gaspésienne.

On est déjà en train de construire une scène spéciale pour le Centre Bell où on aura l’impression d’être dans un véritable saloon. Mettez vos bottes de cow-boy, c’est pour vous et ça va lever.

POUTINE SU’A BOTTINE

Quelqu’un peut-il expliquer à Max Pacioretty ce qu’est un 4 de 7?

Ce que je trouve le plus dangereux avec l’interruption des épisodes de District 31, c’est que Laurent Cloutier va passer l’été en liberté.

On paie le gros prix au resto pour manger maison. On peut ben habiter une maison de ville à la campagne et boire de l’orange Crush avec une paille droite.

Le sciatique est un nerf connu.

Victoire ce soir sinon... «go habs golf».

À MARDI

Le soleil, y arrive à quelle heure?