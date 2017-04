«Il y a 20 ans, j’avais tellement besoin qu'on m'aime» - Allan Théo

À la fin des années 1990, les discothèques et radios commerciales du Québec faisaient jouer à profusion deux morceaux du Français Allan Théo, Lola et Soñar. Véritable star de la pop, le chanteur était alors promis à un brillant avenir sur les palmarès. Mais les années passèrent et les amateurs québécois de l’artiste n’eurent presque plus de ses nouvelles. Que lui est-il arrivé depuis? Le Journal s’est entretenu avec le chanteur de 45 ans qui a fait grandement parler de lui en 2013 après avoir participé à un film porno avec sa femme.

«Quoi, Allan Théo a joué dans un film porno?» Lorsque la nouvelle est sortie, il y a quatre ans, les internautes n’en croyaient pas leurs yeux.

L’artiste qui, autrefois, chantait la ­pomme dans des morceaux pop légers, avait accepté de tourner une vidéo sexuellement explicite avec sa femme ­Sophie pour les Productions Marc ­Dorcel, un géant français du XXX.

En entrevue avec Le Journal, Allan Theo ne se défile pas à propos de cette expérience qui a surpris, et choqué, bien des gens.

«Évidemment, j’ai eu des gens qui se sont offusqués, qui ont trouvé ça ­dégueulasse, dit-il. Mais attends, j’avais 40 ans, pas 12 ans! Pour certaines ­personnes, je fais partie de leur enfance. Elles m’écoutaient quand elles avaient 14 ou 15 ans. Pour elles, c’est comme si on avait sanctifié quelque chose faisant partie d’une époque bénie.»

«D’un autre coté, et je dois avouer que c’est la majorité, ces femmes qui avaient 14 ans à l’époque et qui sont maintenant adultes, elles sont bien contentes que je sois dans l’érotisme (rires).»

Vidéoclip sensuel

Le fait qu’Allan Théo ait joué dans un film pornographique, en plus de ­participer à de nombreux salons de ­l’érotisme ces dernières années, pourrait étonner. Pourtant, le principal intéressé mentionne que ces expériences sont tout à fait normales pour lui.

C’est en 2011, avec son vidéoclip pour la chanson Je dérive, que ce nouveau ­monde s’est ouvert à lui.

«Je n’étais plus avec une compagnie de disque et je repartais donc à zéro. Je cherchais une façon pour que les gens me voient. J’ai décidé de faire un clip complètement barjot (farfelu) qui mettait en scène un personnage en costard-­cravate qui se transformait en bête ­sauvage. Les salons de l’érotisme m’ont ensuite contacté. Ils m’ont dit que c’était la première fois qu’on voyait un Français qui osait traiter de la sexualité et de la domination.»

Complètement nu

Pendant un an, Allan Théo est ainsi parti en tournée dans ces salons de ­l’érotisme. Quatre fois par week-end, il se produisait devant des foules de 8000 personnes. «À la fin de ma ­prestation, je terminais complètement nu. Je me sentais vachement à l’aise.»

C’est par la suite que la proposition d’un film porno est arrivée. Et Allan Théo a adoré l’expérience. «C’est un ­projet qui était super prometteur parce que j’ai tout à faire», dit-il. Cette vidéo devait être le premier épisode de plusieurs, mentionne-t-il. Mais les Productions Marc Dorcel ont décidé d’arrêter le projet. «Ils ont fait machine arrière en me disant qu’ils avaient peur de choquer leur public en lui montrant des choses qu’il n’a pas l’habitude de voir», dit-il.

Allan Théo a mis le volet érotique de sa carrière «entre parenthèses», mais il ne ferme pas la porte à un retour dans le milieu XXX quand il aura trouvé «les bons partenaires».

Génération Boys Band

Présentement, le chanteur se concentre sur deux projets musicaux: Génération Boys Band et The Stern. Dans le premier, il forme un trio en compagnie de Chris Keller, ancien membre du groupe G-Squad, et Frank Delay, un ancien de 2Be3.

«J’étais très surpris qu’ils me ­contactent, car je n’ai jamais été dans un boys band. Finalement, j’étais le plus motivé des trois! J’ai le second degré nécessaire pour participer à ce projet-là. Je les ai poussés pour faire des chorégraphies.»

Ensemble, les trois chanteurs ­reprennent des succès de leurs ­carrières respectives, en plus de faire des morceaux connus de différents boys band, comme les Backstreet Boys et *NSYNC. Le trio aimerait bien venir jouer au Québec.

«On sait que chez vous, vous êtes forts en humour, dit Allan Théo. Notre spectacle a beaucoup d’humour. On veut bien le roder avant de venir le présenter au Canada.»

Dans le second projet, The Stern, ­Allan Théo touche à la musique ­classique et à l’électro. «C’est ­démentiel comme travail! dit-il. Je ne m’attendais pas à avoir un projet aussi pharaonique.» Il fait des concerts pour ce projet parallèlement à ceux de ­Génération Boys Band.

Musique agressive

Avant d’en arriver à ces projets, Allen Théo a passé quelques années à se chercher. Après avoir connu un immense ­succès grâce à son album Emmène-moi, paru en 1998, il a complètement changé de style pour aller dans le rock, avec Theo-Group.

«C’était une réaction, une révolte par rapport à l’image qu’on me trimballait, dit-il. J’avais vraiment envie de me ­départir de ce qu’on voyait. Du coup, ma musique est devenue de plus en plus agressive, revancharde. J’avais besoin de hurler. Mais je me suis rendu compte qu’Allan Théo qui fait du néo-métal, ce n’était pas possible [pour l’industrie].»

A-t-il renié la période pop de ses ­débuts?

«Oui, complètement, répond-il. En France, j’ai vraiment senti qu’Allan Théo, c’était de la pop pour jeunes ­personnes et pas autre chose. Ç’a été difficile à un moment. Quand t’arrives à 35 ans, tu ne peux pas chanter les mêmes choses qu’à 20 ans. Mais j’avais déjà 27 ans quand je faisais Emmène-moi. C’était déjà une concession. Ça me plaisait, mais je savais très bien que j’allais devoir évoluer.»

Retrouver sa liberté

Au début 2000, les producteurs de l’époque lui avaient demandé de ­revenir avec un nouvel album latino, ce qu’il avait refusé. Le chanteur s’est même rendu jusqu’en cour pour se ­libérer de son contrat de disque en France.

«Ç’a duré deux ans et demi, dit-il. Ce sont des choses très douloureuses à vivre. Une fois que tu sors de ça, tu gagnes ta liberté. Mais une fois que t’as ta liberté, qu’est-ce que tu fais maintenant?»

«Il y a 20 ans, j’avais tellement besoin qu’on m’aime, dit-il. Je voulais que tout le monde m’aime, le chien du ­voisin, la grand-mère, tout le monde. Emmène-moi, Allan Théo, Soñar, le ­côté positif, joyeux, dansant, c’était parfait. Je n’avais pas la force mentale de faire autre chose, même si, au fond de moi-même, il y avait une part de ma personnalité que j’avais mise de côté. On ne peut pas toujours être ­unidirectionnel.»

Vivre avec une fille autiste

L’an dernier, Allan et sa femme ont appris que leur fille, Jaïna, âgée de quatre ans, était autiste. «On a mis un certain temps avant de pouvoir la diagnostiquer, dit le chanteur. Ça nous a quand même mis un sacré coup au moral. Ç’a pas mal ­chamboulé notre organisation de vie.»

Au fil des semaines, le chanteur et sa femme se sont éloignés. En décembre ­dernier, les médias français annonçaient que le couple s’était séparé. Aujourd’hui, Allan précise la situation.

«Ç’a évolué vers autre chose, on en est conscients. On a eu besoin de poser ce truc-là en se disant qu’on entre dans une seconde période de notre vie de couple. Il y a eu un peu de battement, mais on est ­repartis l’esprit serein. On a envie de vivre ensemble. On s’adore. Je ne me vois pas vivre sans elle.»

Par rapport à l’autisme, Allan Théo a ­découvert qu’il avait lui aussi des troubles autistiques, après avoir passé des tests. «J’ai moi aussi un pied dans l’autisme. J’ai trouvé ma place dans la société par l’art, la musique. Je me suis intégré à la société sans l’être vraiment. J’ai trouvé ma place, mais c’est une place atypique.»

Allan Théo en quelques points

►Il est né à Saint-Amand-­Montrond, en France, en 1972. Il a donc 45 ans.

►Même s’il s’intéresse d’abord au jazz, il accepte d’enregistrer un album pop, Emmène-moi, qui s’écoule à plus d’un million d’exemplaires, en 1998.

►En 2002, il lance un deuxième disque aux sonorités folk, Soupir.

►En 2007, il sort un album rock sous le nom de THEO. Voulant se détacher du nom Allan Théo, il fonde le Theo-Group. Le groupe est choisi parmi les «Découvertes Jeunes ­Talents» du festival Solidays, en 2008.

►En 2010, le musicien fait appel au socio­financement en publiant des maquettes sur le site My Major Company. En quelques mois, il amasse 100 000 euros pour ­produire l’album Reprends les armes.

►En 2013, Allan Théo participe à un film pornographique produit par Marc Dorcel. La vidéo, d’une durée de 18 minutes, a été tournée avec son épouse Sophie et la sœur de celle-ci, Ava Courcelles.

►En 2015, Allan Théo lance le groupe Génération Boys Band en compagnie de Chris Keller (G-Squad) et Frank Delay (2Be3).