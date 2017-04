«J’ai toujours un livre en route» - Pascale Montpetit

Très remarquée pour son rôle de ­procureure dans la télésérie à succès District 31, la comédienne Pascale Montpetit endosse cette année celui de marraine de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Cette journée spéciale célèbre demain, le 23 avril, le livre et la lecture, dans 80 pays du monde.

«J’ai fait souvent des lectures publiques. C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire, comme comédienne», dit Pascale Montpetit, en entrevue téléphonique. «Juste lire, sans décor, sans ­costume. Entrer dans la pensée d’un ­auteur, je raffole de ça. Chaque fois que j’ai eu l’occasion de parler de ­lecture, je le faisais avec beaucoup ­d’enthousiasme parce que ça occupe une grande place dans ma vie.»

Jusqu’à l’âge de 20 ans, la lecture et les livres l’intéressaient peu. «Même si je viens d’une famille de lecteurs, avec une bibliothèque garnie, des sœurs et une mère qui lisaient beaucoup, ça ne m’appelait pas du tout. C’est vraiment sur le tard que j’ai découvert ce plaisir et ce monde, ajoute-t-elle. J’ai une fille de huit ans et je trouve ça important de l’exposer aux livres et à la lecture.»

Auteurs préférés

Pascale Montpetit est aujourd’hui une bonne lectrice. «J’ai toujours un livre en route, et je lis selon mes disponibilités. C’est fou... mais je ne peux pas me rendre quelque part sans avoir un livre dans ma poche ou dans mon sac à main, au cas où j’aurais un 20 minutes!», assure-t-elle.

Elle compte plusieurs auteurs préférés. «Jacques Poulin est un de mes auteurs préférés. J’aime beaucoup Dany ­Laferrière et Ducharme, qui ne publie plus. Gabrielle Roy me chavire. J’avais lu son œuvre en pointillé, au secondaire, dans le cadre des lectures imposées, mais je n’avais pas la maturité et la sensibilité pour comprendre à quel point c’est profond, c’est beau, ça vibre. J’ai entrepris de tout relire d’elle, l’année passée, et c’est divin, tellement beau!»

Elle trouve intéressant de penser que l’écriture est une production, un travail, comme un menuisier. «L’auteur produit des textes. Et Dieu sait comment ça prend de l’énergie! Je trouve ça d’autant plus admirable qu’en 2017, les moyens de communication sont tellement multiples – tout peut se dire, soi-disant, en 140 caractères – que de faire ce geste héroïque de s’absenter du monde pour sortir un livre de 350 pages, ça me bouleverse ­complètement. C’est un vrai travail, ­écrire, qui doit être rémunéré comme n’importe quel travail.» Au Québec, ­l’année dernière, les éditeurs ont publié plus de 6000 nouveaux titres.

District 31

Par ailleurs, Pascale Montpetit retrou­vera son personnage de procureure pour le tournage d’une nouvelle saison de ­District 31, l’été prochain. «Il y a toujours un décalage entre le tournage et la ­diffusion. On reprend les tournages à la fin juillet. Ça marche du tonnerre de Dieu, j’en reviens pas! En 30 ans, je ne me suis jamais fait parler autant d’une ­émission, pourtant, je ne suis pas dans les personnages principaux», commente-t-­elle avec enthousiasme.

«Luc Dionne a tellement une plume ­extraordinaire! Ce sont des bonnes ­histoires, bien racontées, mais c’est bien écrit et facile à apprendre. C’est l’fun à ­dire. Il y a du sous-texte. Les spectateurs ne peuvent pas vraiment savoir pourquoi un texte est bon, d’un point de vue d’un acteur. Mais tous les acteurs sur le ­plateau sont d’accord pour dire que c’est un gars qui écrit super bien. Il a le souci de rendre ça le plus crédible possible.»

♦ Le 23 avril, des escouades littéraires composées d’auteurs, d’illustrateurs, de comédiens et de personnalités ­politiques vont sillonner les rues d’une dizaine de villes du Québec pour ­célébrer le livre et la lecture. Elles ­offriront un guide réunissant les ­destinations lecture dans chacune des régions participantes: le Guide ­destination lecture.