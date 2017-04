Je suis tellement fatigué et.... ce n’est pas dans ma tête!

Cependant, pour certaines personnes, ce sentiment d’être très fatigué persiste plusieurs mois et elles en viennent à ne plus pouvoir retrouver leur énergie d’antan et à bien profiter de la vie.

Ces gens souffrent de l’encéphalomyélite myalgique (EM), ou si vous préférez, du syndrome de fatigue chronique (SFC), qui serait 2 à 4 fois plus fréquent chez les femmes âgées entre 30 et 50 ans et toucherait environ 400 000 Canadiens.(1)

Cette maladie se caractérise par une fatigue importante, qui perdure depuis au moins 6 mois, non soulagée par le repos ni le sommeil. Elle est accompagnée par au moins 4 des symptômes suivants: problèmes de mémoire et de concentration, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, maux de gorge, étourdissements, anxiété et irritabilité, troubles du sommeil, hypersensibilité aux bruits, aux odeurs et aux stimuli visuels, malaise musculaire qui dure plus de 24 heures suivant une activité et de l’intolérance à l’activité physique.(2) (3)