L’année charnière (1967)

Pour Paris, c’est 1968, en mai pour être plus précis. Pour les États-Unis, c’est 1969, avec Neil Armstrong et les premiers pas de l’homme sur la Lune. Pour le Québec, c’est 1967. Cette année est en elle-même un moment marquant.

L’Expo 67 a métamorphosé l’idée que le Québec se faisait de lui-même. C’est vraiment à ce moment-là que le Canada français a cédé la place au «Québec» dans l’esprit des Québécois.

Normalement, les expositions universelles permettent à des millions de voyageurs de visiter une grande ville du monde; elles sont à l’origine du tourisme de masse. Avec l’Expo 67, du moins de notre point de vue, ce fut le contraire: c’est nous qui avons découvert le monde. Il était enfin là! Sur l’île Sainte-Hélène, dans des pavil­lons, le reste du monde était tout à coup à notre portée. Chacun, pour une somme modique, pouvait y aller. Imaginez le choc! Toute la planète, ses principales personnalités, ses vedet­tes, ses artistes, ses princes venaient alors à Montréal.

Notre ville sortira de cette expérien­ce avec la certitude de l’importance qu’elle avait dans le monde, certitude qui lui faisait défaut auparavant.

Paroles inoubliables

L’invité d’honneur par excellence fut le général de Gaulle, le chef de la résistance française contre l’Allemagne nazie, qui était maintenant le président de son pays libéré. De Gaulle est arrivé en bateau et a emprunté le chemin du Roy de Québec jusqu’à Montréal. Homme intelligent et cultivé, il savait que ses compatriotes d’outre-Atlantique étaient sous le pernicieux joug anglais. Il avait conscience que le premier ministre Daniel Johnson n’était qu’un laquais, un «politicien de province». Puisque tous les regards étaient braqués sur la ville de l’exposition universelle, il en a profité pour y prononcer un petit discours...

Précaution révélatrice, le maire Jean Drapeau avait veillé à faire débran­cher tous les micros afin d’empêcher le général de prendre la parole en public... Ce dernier a demandé à des techniciens d’en rebran­cher un sur le balcon... Jean Drapeau n’allait quand même pas intervenir en s’écriant: «Non! Il ne parlera pas!» Il est resté mortifié sur le balcon pendant que le géné­ral lançait son fameux «Vive le Québec libr­e!»...

J’étais là, comme reporter pour la radio de CKLM. Charles de Gaulle, en visionnaire qu’il était, comprenait la situation du Québec, l’imbroglio canadien. D’ailleurs, de l’hôtel de ville d’où il parlait, il avait sous les yeux la statue de l’amiral Nelson, érigée pour souligner la victoire des Anglais contre Napoléon. Bref, de Gaulle a fait connaître au monde entier la cause de la petite France américaine qu’était le Québec. Plus jamais le balcon de l’hôtel de ville ne sera le théâtre d’un discours digne de mention. Voilà qui en dit long sur la médiocrité de nos chefs...

Sans doute est-ce par petitesse et jalousie, par peur de trahir une infériorité trop évidente par rapport à un grand homme, que les responsables de l’hôtel de ville n’ont jamais voulu baptiser le lieu «Balcon du Général».

Photo courtoisie des Archives municipales de Montréal

Photo courtoisie des Archives municipales de Montréal

- Avec la collaboration de Louis-Philippe Messier