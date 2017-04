CHARLOTTETOWN | Deux poids en moins sur les épaules, l’Armada rentre à Boisbriand avec une bonne dose de confiance. Elle percé le mystère du gardien des Islanders et gagné le second duel, 5 à 4, en marquant trois buts en troisième période, samedi soir, au EastLink Center.

Morgan Adams-Moisan a joué les héros avec 54 secondes à écouler après deux buts d’Alex Barré-Boulet. Plutôt que de s’envoler de l’Île-du-Prince-Édouard en retard 2 à 0 dans cette demi-finale, elle l’a nivelée, 1 à 1.

«C’est assurément le but le plus important de ma carrière, a dit Adams-Moisan qui a disputé un fort match dès le moment où il est entré sur le premier trio aux côtés de Barré-Boulet et Pierre-Luc Dubois. C’était très important de retourner à la maison avec une victoire, même si on en voulait deux.»

«Morgan a joué un match dominant, a salué Barré-Boulet qui a amassé trois points dans la victoire. Il a frappé et marqué le but qui a fait la différence.»

Le Noir et Blanc a ainsi montré sa grande force de caractère après avoir été blanchi durant 180 minutes consécutives par l’homme masqué des Isles, Mark Grametbauer. L’équipe a trouvé une solution au mystère.

Le défenseur Tobie Paquette-Bisson et Dubois ont aussi contribué aux succès offensifs de la formation laurentienne étant les deux premiers buteurs.

Daniel Sprong solide

Jusqu’en troisième période, c’était pourtant le spectacle de Daniel Sprong. Le talentueux et explosif espoir des Penguins de Pittsburgh offrait une prestation fumante de deux buts et une aide pour déjouer les décisions douteuses des officiels contre ses coéquipiers.

Son coéquipier Kameron Kielly a aussi été productif en récoltant deux points dans un deuxième match de suite. Le défenseur Carl Neill a aussi distribué deux passes payantes.

Autre bon départ

L’Armada a encore montré ses couleurs tôt dans la rencontre. Pas question de subir l’affront d’un autre blanchissage. Comme les joueurs l’avaient souligné la veille après le revers, ils n’ont pas voulu rendre la vie facile à Grametbauer. Ils l’ont donc ennuyé dès le départ.

La frappe de la ligne bleue de Paquette-Bisson a percé la circulation lour­de devant le filet et fait scintiller la lumière rouge une première fois cette année après 182 minutes de jeu. L’arrière a ainsi marqué un premier but en carrière à son 35e match des séries éliminatoires de la LHJMQ.

Moment décisif

La rencontre a basculé au milieu du second vingt quand les officiels ont inversé leur décision sur une réussite de Filip Chlapik en raison d’une situation de hors-jeu en entrée de territoire. Plutôt que d’assommer l’Armada en prenant une avance de 3 à 1, les Islanders l’ont vu créer l’égalité par l’entremise de Dubois.

Sprong a remis les pendules à l’heure des Maritimes avec son deuxième de la soirée avant de rentrer une fois de plus au vestiaire en supériorité numérique.

Et quand Pierre-Olivier Joseph a enfilé le quatrième but en début de troisième période, les joueurs locaux ont cru que le deuxième gain était en poche.

L’Armada en a décidé autrement. Barré-Boulet a comblé l’écart de deux buts avant qu’Adams-Moisan ne complète la remontée.

► Les deux équipes se retrouveront mardi au Centre d’excellence Sports Rousseau.

5 4 Première période 1-BLB: Tobie Paquette-Bisson (1) (Corbeil, Picard)-2:09 2-CHA: Daniel Sprong (8) (Kielly, Neill)-AN-5:00 Punitions: Adams-Moisan (Blb) 3:59; Meloche (Cha) 8:47; Wejse (Blb) (maj.) 19:35; MacArthur (Cha) (maj.) 19:35; Beaudoin (Blb) 19:49; Meloche (Cha) 19:49. Deuxième période 3-CHA: Kameron Kielly (7) (Chlapik)- 7:55 4-BLB: Pierre-Luc Dubois (6) (Melancon)-AN-10:24 5-CHA: Daniel Sprong (9) (Neill, Dostie)-AN-19:34 Punitions: Chlapik (Cha) 4:53; Kemp (Blb) 8:31; Dostie (Cha) 8:31; Sprong (Cha) 9:57; Beaudoin (Blb) 11:34; Kielly (Cha) (double min.) 11:34; Miller (Blb) 17:56. Troisième période 6-CHA: Pierre-Olivier Joseph (1) (Sprong, Beauchemin)-0:54 7-BLB: Alex Barré-Boulet (11) (sans aide)-8:37 8-BLB: Alex Barré-Boulet (12) (Melancon, Alain)-AN-15:33 9-BLB: Morgan Adams-Moisan (2) (Dubois, Barré-Boulet)- 19:06 Punitions: Bramwell (Blb) (maj.) 9:15; Bower (Cha) (maj.) 9:15; Meloche (Cha) 9:59; Chlapik (Cha) 15:26. Tirs au but BLAINVILLE-BOISBRIAND: 13 - 9 - 13 - 35 CHARLOTTETOWN: 6 - 6 - 7 - 19 Gardiens: BLB: Samuel Montembeault (G, 9-2); CHA: Mark Grametbauer (P, 9-1). Avantages numériques: BLB: 2 en 6; CHA: 2 en 2. Arbitres: Mario Maillet, Brad Mills. Juges de lignes: Jay Doiron, Jesse Marquis. ASSISTANCE: 3 133.

Le pèlerinage continue

À force de visiter les églises catholiques des Maritimes, on pourrait croire que l’Armada est en pèlerinage.

Après l’église de Bathurst, elle a visité celle de Charlottetown, samedi, avant la rencontre. Les disciples de Joël Bouchard réussiront bientôt leur cour de catéchisme.

«Ce n’est pas tant pour le côté religieux de la chose que pour prendre du temps sur soi et réfléchir. C’est un moment apprécié, a expliqué l’instructeur.

«Je me suis dit qu’une visite à l’église pourrait renverser la malédiction du gardien Grametbauer», a-t-il ajouté à la blague.

Force est d’admettre que les dieux du hockey ont encore entendu et accepté les demandes de l’Armada, qui a effacé un retard de deux buts en 13 minutes.

«Je leur ai dit qu’ils devaient jouer et s’amuser. Ce n’était pas le moment de paniquer, a indiqué l’entraîneur. Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. Je suis très fier de mes gars. Nous sommes très fiers de cette victoire. Il a fallu se battre même si nous avons accordé 19 tirs aux Islanders. Quand ils le peuvent, ils te le frappent fort et te le font payer cher.»

Auteur d’un doublé, Barré-Boulet a pris les choses en mains quand son équipe a montré des signes de fatigue malgré les 35 tirs.

«Nous avons pris confian­ce avec nos buts. Ce n’est pas vrai qu’on allait venir ici se faire blanchir et balayer en quatre matchs, a dit le petit nº 19. On voit que Grametbauer n’est pas invincible.»

Non loin du vestiaire, les cris de joie étaient perçants. Le préposé à l’équipement, Yves Ménard, s’est même permis des pas de danse devant les parents de quelques joueurs.

Roy récupère

Sonné au match d’ouverture, vendredi soir, le défenseur Charlie Roy a repris ses esprits. Coupé à la joue gauche, le valeureux guerrier a subi une sévère commotion cérébrale, mais il ne souffrait d’aucune fracture au visage.

Douze heures après l’incident, il disait se sentir mieux.