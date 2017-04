Le gros lot de 55 millions gagné à Montréal!

MONTRÉAL – La chance a encore souri aux Québécois, vendredi soir, lors du tirage du Lotto Max. Le gros lot de 55 millions a été remporté à Montréal.

Loto-Québec a fait savoir samedi que le billet gagnant a été acheté à Montréal. Selon son porte-parole, Patrice Lavoie, il s’agit du troisième gros lot depuis le début de l’année 2017. «C’est exceptionnel», a-t-il indiqué.

En janvier dernier, un premier gros lot de 60 millions $ avait été acheté en Montérégie par un groupe de 20 personnes de Saint-Césaire. Puis en février, un couple du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Marie-Josée Picard et Carl Villeneuve, avait remporté le gros lot du Lotto-Max de 60 millions $.

Les gagnants pourront se manifester dans les bureaux de Loto-Québec dès lundi. Ils devront communiquer par téléphone pour fixer un rendez-vous afin d’aller chercher les chèques.

Outre le gros lot de 55 millions $ de vendredi, un lot de 1 million $, Maximillions, a également été remporté grâce à une sélection vendue dans Les Prairies.

Selon M. Lavoie, l’année 2017 pourrait en être une de record comme l’an dernier où il y avait eu 104 lots de 1 million $ et plus au Québec. «C’était un record absolu, a-t-il dit. Depuis le début de cette année, il y a eu trois gros lots, 55 lots de 1 million $ ont été remportés depuis janvier et 75 millionnaires en tout. On s’aligne pour dépasser le record de l’an dernier.»

Le prochain tirage du Lotto-Max aura lieu le vendredi 28 avril et offrira un gros lot d’environ 13 millions $.

Depuis le lancement de cette loterie, 16 gros lots ont été remportés au Québec.

«[Avant], les gens disaient toujours que les gros lots sont remportés en Ontario. Maintenant, l’Ontario dit que les gros sont toujours remportés au Québec», a-t-il souligné.

Depuis 2009, Lotto Max est tirée chaque semaine. Le gros lot de départ est de 10 millions $. S’il n’est pas gagné, il augmente d’au moins 5 millions $ à chaque tirage jusqu’au gros lot maximal de 60 millions $.