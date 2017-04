Le vrai enjeu de l'élection présidentielle française

C’est demain qu’aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle française. De manière assez inusitée, il semble extrêmement ardu de prédire l’identité des deux candidats qui seront retenus pour s’affronter dans le cadre du second tour. Les derniers sondages laissaient entendre que les quatre favoris –Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon- étaient presque à égalité. Il n’y aura, par ailleurs, pas d’autre coup de sonde avant le jour du scrutin, la loi française interdisant leur publication dans les deux journées qui précèdent l’élection. Les derniers chiffres ne prennent donc pas en compte la tragédie des Champs-Élysées, qui ne pourra pas ne pas avoir d’effet sur le vote. C’est sans doute ce qu’a voulu exprimer un crétin, servant de maire au quatrième arrondissement de Paris, qui laissait entendre sur Twitter que Vladimir Poutine était peut-être derrière l’attentat. Il y a des claques qui se perdent, comme on dit au Québec...

Quoi qu’il en soit, les chances sont grandes qu’Emmanuel Macron soit « qualifié » pour le second tour. Le banquier Macron incarne à merveille l’élite mondialisée. Pur produit d’agences de marketing et de communication, représentant le vide sidéral dès lors que l’on creuse un peu derrière l’image –et il est vrai que cette dernière représente une couche imposante chez lui. Les comparaisons avec Justin Trudeau sont loin d’être exagérées, si bien que la France aura probablement bientôt son selfie man à lui. La haute-finance salive déjà à l’idée de voir la nouvelle saveur du mois accéder à la fonction présidentielle, adorant ce type de « citoyen du monde » (« il n’y a pas de culture française », disait-il...) s’attelant à éliminer toute distinction nationale pour soumettre son pays aux grandes corporations qui n’ont que l’argent pour patrie.

Macron poursuivra exactement les mêmes politiques –très impopulaires- que le président sortant, François Hollande. Les élites du Parti « socialiste » se sont replacées chez ce candidat, se présentant comme le tenant de la nouveauté pour mieux poursuivre la réalisation d’un programme de déconstruction de la France, en plus d’assurer leurs petits privilèges de sous-intendants dans l’appareil gouvernemental. Le plus ironique, c’est que le candidat désigné du PS, Benoit Hamon, s’opposait à la politique de son propre parti au pouvoir, et que c’est lui qui devra faire les frais de cette dernière. C’est lui le candidat du PS, même si les élites du PS n’y sont plus. Il ne faut, cependant, pas se tromper : pour un parti au pouvoir, terminer cinquième n’est pas qu’un désaveu, c’est la fin. Il est même fortement possible qu’aucun des deux « grands » partis ne se trouve au second au tour.

La vraie question, dans cette élection, c’est celle de l’indépendance de la France. Indépendance, d'une part, face aux intérêts bancaires et financiers qui ne font que traiter les pays comme des bases à investissements, au mépris des peuples. Indépendance, aussi, face aux diktats de l’Union européenne, qui porte très mal son nom (où est l’union, et où est la défense des nations européennes ?). Cette dernière a été rapidement détournée de son projet de base, celui –dont rêvait le général de Gaulle- de mettre en commun les efforts des nations autour de projets emballants tout en leur laissant leur pleine et entière capacité à défendre leurs priorités propres, ce qui s’appelle la souveraineté. L’UE a plutôt rompu avec tout idéal de coopération au profit d’un système profondément antidémocratique. Ses bureaucrates, non-élus, imposent constamment leurs choix aux États membres. Ces derniers sont de plus en plus impuissants et incapables même de sauver les meubles. Dans le cas de la France, les délocalisations, la désindustrialisation et l’insécurité se heurtent toutes à l’absence croissante de levier pour les contrer. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne peut cependant être accusé de malhonnêteté. « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens », déclarait-il en 2015...

Voilà la véritable question, pas suffisamment discutée dans un débat public qui se perd encore dans les étiquettes de « gauche » et de « droite », lesquelles occultent le vrai clivage. Souhaite-t-on rétablir le pouvoir politique, ou préfère-t-on plutôt laisser des pans imposants de l'avenir des collectivités entre les mains d'institutions qui ne sont pas chargées d'appliquer la volonté populaire ? Pour moi, cette grande nation française mérite mieux que d’être une sous-administration. C’est pourquoi, si je votais en France, c’est Nicolas Dupont-Aignan qui aurait mon appui.