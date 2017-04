Les Maple Leafs toujours confiants

Malgré la défaite des siens lors du cinquième duel de leur série quart de finale de l’Association de l’Est face aux Capitals de Washington, l’entraîneur des Maple Leafs de Toronto, Mike Babcock est confiant de pouvoir passer au deuxième tour.

Vendredi soir, les Maple Leafs se sont inclinés au compte de 2-1, en prolongation. Depuis le début de la série, quatre des cinq duels ont nécessité la tenue de temps supplémentaire.

Avant de quitter le Verizon Center, Babcock s’est assuré de dire aux employés qu’ils allaient se revoir dans quelques jours pour un septième match.

«Nous croyons que nous avons toujours de bonnes chances de gagner la série et c’est ce que nous allons faire», a tout simplement admis Babcock dans une entrevue publiée sur le site web du réseau Sportsnet.

Surprise

Peu importe l’issu de la série, les Maple Leafs en auront surpris plusieurs. Peu de gens leur donnaient une chance face aux gagnants du trophée des Présidents, mais les jeunes joueurs de la formation canadienne ne semblent aucunement intimidés face aux gros canons des Capitals.

«Ils ont fait un excellent travail pour conserver la rondelle dans notre territoire et pour par la suite utiliser leur vitesse, a expliqué Auston Matthews. Je crois que sur le but gagnant, on a eu un problème de communication et nous avons laissé un joueur seul devant le filet. Le match aurait toutefois pu aller d’un côté comme de l’autre. Nous avons vraiment rebondi après la troisième rencontre et nous devrons encore le faire.»

Quelques ajustements

S’il ne veut pas tout changer en vue du sixième affrontement, Babcock a tout de même ciblé quelques aspects du jeu qui devront être améliorés s’il désire retourner à Washington pour un match ultime.

«Nous allons devoir remporter plus de mises au jeu, a expliqué le pilote des Leafs. Nous devons également remporter plus de batailles pour la rondelle devant le filet.»