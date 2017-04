L'Impact fait match nul face à l'Union

Anthony Jackson-Hamel a marqué deux buts pour aider l’Impact de Montréal à soutirer un verdict nul de 3-3 à l’Union, samedi, à Philadelphie.

L’Union est toujours la seule équipe de la Major League Soccer (MLS) qui n’a pas goûté à la victoire depuis le début de la saison.

En retard par trois buts, l’Impact a démontré beaucoup de caractère en réussissant une remontée.

À la 62e minute, Mauro Biello a retiré Dominic Oduro pour faire entrer Anthony Jackson-Hamel. Quelques instants plus tard, il a marqué son deuxième but en autant de matchs en faisant dévier une passe d’Ambroise Oyongo de la tête. Le Québécois a inscrit le troisième but des visiteurs à la 87e minute. Jackson-Hamel est maintenant le meilleur buteur de l’Impact avec trois filets.

C’est Ignacio Piatti qui a amorcé la remontée à la suite d’une belle pièce de jeu individuel.

Ballou Jean-Yves Tabla a également eu l’occasion de se faire valoir. Après la première demie, il a pris la place d’Hernan Bernardello. La recrue de l’Impact n’a pas touché la cible, mais il s’est tout de même démarqué à quelques occasions.

Mauvais départ

Dès la cinquième minute de jeu, l’Union a donné de l’énergie à la foule en ouvrant le pointage. C’est Roland Alberg qui est parvenu à déjouer Evan Bush. Alberg a bien couru avec le ballon, avant de déjouer Laurent Ciman pour se retrouver seul devant le gardien de l’Impact.

Depuis le début de la saison, les joueurs de l’équipe montréalaise ont de la difficulté à gérer les ballons en hauteur, dans leur zone de réparation.

C.J. Sapong a profité de cette faiblesse pour doubler l’avance des siens, à la 23e minute.

À la suite d’un coup de pied de coin, Sapong a fait dévier le ballon de la tête et il est parvenu à enfiler l’aiguille.

Alberg a marqué son deuxième but de la rencontre sur un tir de pénalité.

L’Union a marqué au moins trois buts pour la première fois depuis le 13 août 2016.