Marche pour la science: mobilisation pour célébrer la contribution de la science

OTTAWA – Des scientifiques se sont réunis samedi à Montréal et à Ottawa pour participer à la Marche pour la science, un événement mondial qui promeut et défend la recherche scientifique.

Comme à Washington, à Paris et ailleurs dans le monde, scientifiques et défenseurs de la science ont participé à cette mobilisation qui se tenait sur la colline du Parlement, à Ottawa, et à la place Émilie-Gamelin, à Montréal.

Ce mouvement apolitique et non partisan se veut une célébration de la contribution de la science à la société et à l’humanité dans plus de 500 villes du monde, à l’occasion de la Journée de la terre.

Cette année, l’idée était également d’être solidaire avec les scientifiques américains «sous-financés, censurés et victimes d’un gouvernement aux politiques hostiles», peut-on lire dans la page Facebook de l’organisation de la marche à Montréal.

«Nos membres sont solidaires de leurs collègues américains dans leur lutte pour l’intégrité scientifique», a indiqué Debi Daviau, présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), qui représente plus de 15 000 scientifiques employés au gouvernement du Canada. «La science n’a pas de frontière. Le monde a peut-être besoin de plus de pays comme le Canada, mais il a aussi besoin de plus de science», a-t-elle ajouté.

«La Marche pour la science célèbre notre passion commune pour la science et montre que la science est importante, non seulement pour les scientifiques, mais aussi pour tous les Canadiens», a déclaré Katie Gibbs, directrice générale d’Évidence pour la démocratie, présente à Ottawa.