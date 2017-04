Tous ceux qui ont l’intention de visiter prochainement le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ou l’Île-du-Prince-Édouard attendaient probablement cette ­nouvelle édition avec impatience. Car en plus de dresser la liste de tous leurs attraits (activités, plages, sites à visiter, etc.) et de toutes leurs meilleures adresses (hôtels, restos, ­boutiques, bars, etc.), ce guide est maintenant en ­couleur (donc beaucoup plus agréable à feuilleter!).