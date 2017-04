Naissances en série

Donner la vie est une expérience qui peut être belle, inoubliable, complexe et parfois douloureuse. Anne-Marie Olivier et son équipe de collaborateurs arrivent au terme du processus de conception de Venir au monde. Les contractions ont commencé. Le bébé est prêt à sortir.

«Dans les affaires les plus grandes que j’ai vécues, il y a eu celle de donner la vie. C’est parfois plein de souffrances, plein d’imprévus, ça ne se passe jamais comme tu l’as pensé, mais, en même temps, je trouve ça beau. Ça m’a donné l’idée d’investiguer s’il était possible de faire un spectacle avec ça», a-t-elle précisé.

Venir au monde aborde l’idée d’avoir envie de vivre plus fort, plus consciemment, avec plus de fougue, de soif, de courage et d’appétit.