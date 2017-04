On ne baisse pas les bras» –Jean-Gabriel Pageau

Non seulement a-t-il inscrit le deuxième but de son équipe, mais il a aussi été au centre d’une controverse en prolongation alors qu’il est venu porter secours à son gardien en empêchant la rondelle de franchir la ligne rouge à l’aide de son gant.

«On y retourne, a-t-il insinué, avec confiance. Nous avons gagné deux fois là-bas et on est capable de le faire à nouveau. L’important, c’est de tourner la page et de croire en nos moyens. Non, on ne baisse pas les bras.»